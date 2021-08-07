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Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях

Субота, 7 серпня 2021, 01:22

Індія і Китай вивели війська з зони на спірному кордоні в Гімалаях, де тривали смертельні бої в минулому році.

Джерело: AFP з посиланням на заяву індійського уряду

Деталі: Зазначається, що після зіткнення минулоріч країни направили десятки тисяч додаткових військ в високогірний регіон Ладакх в Гімалаях.

Індія заявила, що після переговорів війська в районі Гогра, де вони були в стані протистояння з травня минулого року, відступили "поетапно, скоординовано і перевірено" протягом останніх двох днів.

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Передісторія:

  • Індія і Китай, які вели повномасштабну прикордонну війну в 1962 році, давно звинувачують один одного в спробах захопити територію уздовж  свого неофіційного кордону, відомого як Лінія фактичного контролю (LAC).
  • Розміщення LAC обома сторонами трактується по-різному. Індія заявляє, що довжина LAC становить 3488 км, в той час як китайці наполягають на довжині приблизно в 2000 км. Відтак, між "індійською" та "китайською" LAC розташована так звана "сіра зона" – ділянка території, через яку і виникають періодичні зіткнення.
  • У червні 2020 року приблизно 20 індійських військових були убиті під час зіткнення з китайськими військами в долині Галван в регіоні Ладакх.
  • Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетині кордону. 
  • Цей інцидент став першим смертельним зіткненням в прикордонному районі за останні 45 років.

Теми: ІндіяКитай


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