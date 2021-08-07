Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях
Субота, 7 серпня 2021, 01:22
Індія і Китай вивели війська з зони на спірному кордоні в Гімалаях, де тривали смертельні бої в минулому році.
Джерело: AFP з посиланням на заяву індійського уряду
Деталі: Зазначається, що після зіткнення минулоріч країни направили десятки тисяч додаткових військ в високогірний регіон Ладакх в Гімалаях.
Індія заявила, що після переговорів війська в районі Гогра, де вони були в стані протистояння з травня минулого року, відступили "поетапно, скоординовано і перевірено" протягом останніх двох днів.
Читайте також: На кордоні двох ядерних держав: які наслідки матиме конфлікт між Індією та Китаєм
Передісторія:
- Індія і Китай, які вели повномасштабну прикордонну війну в 1962 році, давно звинувачують один одного в спробах захопити територію уздовж свого неофіційного кордону, відомого як Лінія фактичного контролю (LAC).
- Розміщення LAC обома сторонами трактується по-різному. Індія заявляє, що довжина LAC становить 3488 км, в той час як китайці наполягають на довжині приблизно в 2000 км. Відтак, між "індійською" та "китайською" LAC розташована так звана "сіра зона" – ділянка території, через яку і виникають періодичні зіткнення.
- У червні 2020 року приблизно 20 індійських військових були убиті під час зіткнення з китайськими військами в долині Галван в регіоні Ладакх.
- Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетині кордону.
- Цей інцидент став першим смертельним зіткненням в прикордонному районі за останні 45 років.