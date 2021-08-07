До грудня кількість смертей від COVID перевищить 5 мільйонів — прогноз
Субота, 7 серпня 2021, 07:54
До грудня в світі буде 5,3 млн смертей, пов’язаних з COVID-19.
Джерело: прогнози Інституту показників і оцінки здоров'я, Bloomberg
Деталі: Крім того, згідно з прогнозом, буде 12 млн додаткових смертей.
У прогнозі наводиться відмінність між офіційно зареєстрованими випадками смерті від COVID-19 і додатковими випадками смерті, пов'язаними з цим захворюванням, включаючи незареєстровані смертельні випадки.
Американський інститут очікує, що смертність досягне піку на початку вересня, а потім буде повільно знижуватися.
Це пов’язане тим, що варіант "Дельта" викликає сплеск інфікувань СOVID-19.
Нагадаємо: Наразі у світі зареєстровано 4,2 млн смертей від коронавірусу.