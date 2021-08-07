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До грудня кількість смертей від COVID перевищить 5 мільйонів — прогноз

Субота, 7 серпня 2021, 07:54
До грудня кількість смертей від COVID перевищить 5 мільйонів — прогноз

До грудня в світі буде 5,3 млн смертей, пов’язаних з COVID-19.

Джерело: прогнози Інституту показників і оцінки здоров'я, Bloomberg

Деталі: Крім того, згідно з прогнозом, буде 12 млн додаткових смертей.

У прогнозі наводиться відмінність між офіційно зареєстрованими випадками смерті від COVID-19 і додатковими випадками смерті, пов'язаними з цим захворюванням, включаючи незареєстровані смертельні випадки.

Американський інститут очікує, що смертність досягне піку на початку вересня, а потім буде повільно знижуватися.

Це пов’язане тим, що варіант "Дельта" викликає сплеск інфікувань СOVID-19.

Нагадаємо: Наразі у світі зареєстровано 4,2 млн смертей від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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