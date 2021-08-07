Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Римі затримали очільницю впливового мафіозного клану

Субота, 7 серпня 2021, 20:14
Марія Ліччарді

Співробітники правоохоронних органів Італії у суботу, 7 серпня, затримали 70-річну Марію Ліччарді, яку вважають головою великого мафіозного картелю Каморра.

Джерело: La Repubblica

Деталі: Повідомляється, що Марія Ліччарді була заарештована в аеропорту Рима, звідки вона мала намір вилетіти до Іспанії, де живе її дочка.

Жінка подорожувала з двома компаньйонами, щодо яких поліція не вживала запобіжних заходів.

Ліччарді при арешті не чинила опору і зберігала спокій.

Італійські ЗМІ пишуть, що Ліччарді колись була однією з найбільш розшукуваних злочинців Італії, а у мафіозних колах має прізвиська "Хрещена мати" та "Пікколетта" (la piccoletta перекладається з італійської як "маленька", так Ліччарді називають через її мініатюрний зріст).

Неаполітанський підрозділ боротьби з мафією вважає, що Марія Ліччарді є однією з провідних фігур у картелі, що займається торгівлєю наркотиками, відмиванням грошей та вимаганням, та має зв’язки з іншими злочинними угрупованнями.

З 2001 по 2009 роки "Хрещена мати" перебувала у в'язниці, але після звільнення знову очолила картель.

 
Марія Ліччарді
ilfogliettone

Сімейний клан Каморра був заснований покійним братом затриманої, Дженнаро Ліччарді, який помер у в'язниці у 1994 році.

Нагадаємо:

  • 5 серпня стало відомо, що у Мадриді затримали італійця Доменіко Павільяніті, який виявився лідером однієї з найбагатших злочинних організацій в світі - синдикату Ндрангета.

Теми: Італія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг

Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків

У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей

У МОЗ розповіли, коли вакцинуватися тим, хто перехворів коронавірусом

"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги

відеоУ Києві попрощалися з Євгеном Марчуком

Усі новини...
Італія
Експрем'єр Італії Конте очолив популістський "Рух 5 зірок"
Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті
В Мадриді затримали одного з босів італійської мафії
Останні новини
03:48
Чекаємо результатів досліджень – головний санлікар про третю дозу COVID-вакцини
02:48
На Одещині 10-річну дитину вбило струмом
02:07
Військові США завдали авіаудару по позиціях "Талібану"
01:24
У Мінську вимагають прибрати з "найкращих полиць" магазинів товари з України, Литви і Польщі
00:36
Таліби захопили ще одну столицю афганської провінції
00:10
Біля Тернополя з рейок зійшов пасажирський потяг
23:56
Силовики затримали ймовірного бойовика з ОРДЛО
23:35
Стало відоме ім’я молодого українського військового, який загинув біля Пісків
22:57
відео, фотоCovid-обмеження викликали у Франції чергові масштабні протести
22:33
У США через новий сплеск коронавірусу лікарні працюють на межі можливостей
Усі новини...