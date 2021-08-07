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У Римі затримали очільницю впливового мафіозного клану

Субота, 7 серпня 2021, 20:14
У Римі затримали очільницю впливового мафіозного клану
Марія Ліччарді

Співробітники правоохоронних органів Італії у суботу, 7 серпня, затримали 70-річну Марію Ліччарді, яку вважають головою великого мафіозного картелю Каморра.

Джерело: La Repubblica

Деталі: Повідомляється, що Марія Ліччарді була заарештована в аеропорту Рима, звідки вона мала намір вилетіти до Іспанії, де живе її дочка.

Жінка подорожувала з двома компаньйонами, щодо яких поліція не вживала запобіжних заходів.

Ліччарді при арешті не чинила опору і зберігала спокій.

Італійські ЗМІ пишуть, що Ліччарді колись була однією з найбільш розшукуваних злочинців Італії, а у мафіозних колах має прізвиська "Хрещена мати" та "Пікколетта" (la piccoletta перекладається з італійської як "маленька", так Ліччарді називають через її мініатюрний зріст).

Неаполітанський підрозділ боротьби з мафією вважає, що Марія Ліччарді є однією з провідних фігур у картелі, що займається торгівлєю наркотиками, відмиванням грошей та вимаганням, та має зв’язки з іншими злочинними угрупованнями.

З 2001 по 2009 роки "Хрещена мати" перебувала у в'язниці, але після звільнення знову очолила картель.

 
Марія Ліччарді
ilfogliettone

Сімейний клан Каморра був заснований покійним братом затриманої, Дженнаро Ліччарді, який помер у в'язниці у 1994 році.

Нагадаємо:

  • 5 серпня стало відомо, що у Мадриді затримали італійця Доменіко Павільяніті, який виявився лідером однієї з найбагатших злочинних організацій в світі - синдикату Ндрангета.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італія
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