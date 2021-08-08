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Україна – сьома з художньої гімнастики на Олімпіаді

Неділя, 8 серпня 2021, 07:38
Україна – сьома з художньої гімнастики на Олімпіаді
ФОТО: sport.ua

У художній гімнастиці, а саме – в груповому багатоборстві на Олімпіаді в Токіо Україна посіла 7 місце.

Джерело: Суспільне

Деталі: Також це був останній фінал цієї Олімпіади, в якому взяла участь Україна.

Україну в цій дисципліні представляла команда з п'ятьох гімнасток: Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Маріола Боднарчук і Дарина Дуда.

До фіналу українська команда вийшла з шостого місця у кваліфікації. У підсумку ж гімнастки посіли сьому позицію.

Вісім найкращих груп за підсумком кваліфікації виступили у фіналі. Кожну країну могла представити максимум одна група.

Фінал оцінювався з нуля. Всі команди мали заново повторити по дві вправи: з п'ятьма м'ячами та змішану – з трьома обручами й двома парами булав.

Призерки визначалися за сумою балів за ці два фінальні виступи.

Як і у кваліфікації, гімнастки розпочинали вправою з м'ячами. Українкам не вдалося повторити результат попереднього дня. Після великої кількості неточностей і втрати на початку вправи, через яку гімнастки збилися й несинхронно розпочали махи в шпагат, група отримала 40.35 бала.

У міксті під "Лебедине озеро" українська група припустилася майже ідентичної помилки: втрати булави, яка завадила вчасно ввійти в наступний елемент. Виступ оцінили всього на 37.25 бала, що на чотири пойнти гірше за результат у кваліфікації.

У сумі Україна заробила 77.6 і піднялася на сьоме місце, випередивши команду Японії, яка мала ще невдаліший виступ.

Олімпійськими чемпіонками вперше в історії стали гімнастки з Болгарії з переконливим відривом у 1.4 бала. Зі "сріблом" лишився ОКР, який знову подавав протест, щоб їхню оцінку переглянули. Їм додали 1.7 бала, проте це нічого не змінило.

"Бронзу" все ж таки завоювала Італія, яка вдало виконала останню вправу, тоді як Білорусь напомилялася й опустилася під Китай, що несподівано посів четверте місце.

Таким чином у групових змаганнях повторився сценарій індивідуальних змагань, де перемогу здобула ізраїльтянка Ліной Ашрам. Уперше за 25 років домінування спортсменок, які на цих Іграх представляють збірну ОКР, було перервано.

Нагадаємо: У фіналі змагань із художної гімнастики на Олімпіаді-2020 перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам, росіянка Діна Авєріна взяла "срібло".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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