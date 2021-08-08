Річниця вторгнення РФ до Грузії: МЗС закликає світ тиснути на Росію

МЗС України закликає міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Росію задля деокупації грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.

Джерело: заява МЗС у зв’язку з 13-ю річницею збройної агресії РФ проти Грузії

Дослівно: "Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання нею своїх зобов’язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії – та здійснення інших заходів з демілітаризації та деокупації цих грузинських територій".

Деталі: У МЗС наголосили, що Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій.

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