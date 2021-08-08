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Річниця вторгнення РФ до Грузії: МЗС закликає світ тиснути на Росію

Неділя, 8 серпня 2021, 18:22

МЗС України закликає міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Росію задля деокупації грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.

Джерело: заява МЗС у зв’язку з 13-ю річницею збройної агресії РФ проти Грузії

Дослівно: "Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання нею своїх зобов’язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії – та здійснення інших заходів з демілітаризації та деокупації цих грузинських територій".

Деталі: У МЗС наголосили, що Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій.

Передісторія:

  • У ніч на 8 серпня 2008 року російські сили увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія.
  • Внаслідок 5-денної війни РФ визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії та ввела додаткові війська й озброєння на свої військові бази на цих територіях.
  • Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

Українська правда
Теми: МЗСГрузіяРосія


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