У Латвії розбився приватний літак, загинув пілот з Литви
Неділя, 8 серпня 2021, 19:32
У неділю в Цесіському краї Латвії сталася аварія приватного літака, в якій загинув громадянин Литви. повідомляє LTV з посиланням на Управління цивільної авіації і Держполіція.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Аварія сталася в Прикульській волості під час зльоту літака.
Зараз до місця події прямують спеціалісти Управління цивільної авіації Латвії.
У літаку перебували двоє громадян Литви.
Пілот загинув під час аварії, пасажир з травмами доставлений до лікарні. ЗМІ повідомляють, що пасажир зміг самостійно вибратися з літака.
У зв’язку з інцидентом поліція розпочала кримінальне провадження та наразі працює на місці для з’ясування причин аварії.