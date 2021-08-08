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"Динамо" у матчі з двома пенальті перемагає "Зорю"

Неділя, 8 серпня 2021, 21:26
Динамо у матчі з двома пенальті перемагає Зорю

Київське "Динамо" у матчі 3 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 2:1 здолало луганську "Зорю".

Поєдинок пройшов у Запоріжжі у неділю 8 серпня.

Динамівці першими вийшли вперед на 18-й хвилині, коли після передачі Миколи Шапаренка ударом головою відзначився Олександр Сирота – 1:0. Закінчення другого тайму пройшло в обопільних атаках, хоча гостріше виглядали гості.

На 72-й хвилині суддя призначає пенальті за гру рукою у штрафному майданчику луганчан. З 11 метрів удар Де Пени взяв Микита Шевченка. Через п`ять хвилин рефері вже призначає пенальті у ворота "Динамо". Удар з 11-ти метрів приймає на себе штанга воріт.

На 80-й хвилині після прострілу від Віталія Миколенка Віталій Буяльский пробиває у кут воріт – 2:0. На третій доданій хвилині до основного часу "Зоря" зуміла один гол відквитати. Раймонд Фрімпонг вийшов сам на сам з воротарем "Динамо" і пробив повз Георгія Бущана.

Микола Аврамчук, УП

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Теми: футбол
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