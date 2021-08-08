Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Динамо" у матчі з двома пенальті перемагає "Зорю"

Неділя, 8 серпня 2021, 21:26

Київське "Динамо" у матчі 3 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 2:1 здолало луганську "Зорю".

Поєдинок пройшов у Запоріжжі у неділю 8 серпня.

Динамівці першими вийшли вперед на 18-й хвилині, коли після передачі Миколи Шапаренка ударом головою відзначився Олександр Сирота – 1:0. Закінчення другого тайму пройшло в обопільних атаках, хоча гостріше виглядали гості.

На 72-й хвилині суддя призначає пенальті за гру рукою у штрафному майданчику луганчан. З 11 метрів удар Де Пени взяв Микита Шевченка. Через п`ять хвилин рефері вже призначає пенальті у ворота "Динамо". Удар з 11-ти метрів приймає на себе штанга воріт.

На 80-й хвилині після прострілу від Віталія Миколенка Віталій Буяльский пробиває у кут воріт – 2:0. На третій доданій хвилині до основного часу "Зоря" зуміла один гол відквитати. Раймонд Фрімпонг вийшов сам на сам з воротарем "Динамо" і пробив повз Георгія Бущана.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Афганістані "Талібан" за день захопив столиці трьох провінцій

Соратниця Навального Соболь виїхала з Росії – росЗМІ

фото, відеоНа марші солідарності з білорусами в Києві сталися сутички

Окупанти зірвали богослужіння в монастирі ПЦУ в Криму

У Міноборони нагадали Магучіх про агресію РФ: накладає обмеження

На Львівщині нові хворі з "Дельтою", вірус "привезли" з РФ та Британії

Усі новини...
футбол
"Олександрія" здолала "Шахтар" у матчі 3 туру Прем'єр-ліги
Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб
"Шахтар" виграв перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів
Останні новини
05:45
Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці – Шмигаль
04:45
фотоДТП у Туреччині: 6 загиблих, 11 потерпілих
03:46
Пожежі у Греції: евакуйовано 2 тисячі людей, вітер наближає полум’я до сіл
02:48
У Каліфорнії пожежа знищила місто і охопила понад 187 га
01:53
Під час зустрічі Зеленського з Байденом обговорять три блоки питань – Кулеба
01:08
Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорногорії
00:30
В Афганістані "Талібан" за день захопив столиці трьох провінцій
23:27
У Білорусі зі шкільної програми виключили опозиціонерку Алексієвич
23:08
МОЗ планує до осені забезпечити діагностику "Дельти" в кожній області
22:45
Призер Олімпіади Горуна підтримав Магучіх: Спорт поза політикою
Усі новини...