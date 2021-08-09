Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорногорії
На височині Малі-Брдо в Чорногорії трапилася масштабна пожежа.
Джерело: RTCG
Деталі: Пожежа виникла близько 14:00 і швидко поширювалася, створюючи загрозу будинкам чорногорської столиці Подгориці.
Крім того, гасіння пожежі ускладнював вітер.
Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.
"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції" – написав Вукович у twitter.
Dok naše kolege danonoćno čuvaju Goricu i Ljubović, neko je ‘iskoristio priliku’ i podmetnuo požar na Malom brdu.— Ivan Vukovic (@pg_mayor) August 8, 2021
Služba zaštite je već na terenu.
Samo zbog funkcije koju pokrivam, ne mogu napisati ono što trenutno mislim i osjećam.
Nadam se efikasnoj reakciji @PolicijaCG. pic.twitter.com/abKrynzYsC