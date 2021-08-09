Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорногорії

На височині Малі-Брдо в Чорногорії трапилася масштабна пожежа.

Джерело: RTCG

Деталі: Пожежа виникла близько 14:00 і швидко поширювалася, створюючи загрозу будинкам чорногорської столиці Подгориці.

Крім того, гасіння пожежі ускладнював вітер.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції" – написав Вукович у twitter.