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Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорногорії

Понеділок, 9 серпня 2021, 01:08
ФОТО: vijesti

На височині Малі-Брдо в Чорногорії трапилася масштабна пожежа.

Джерело: RTCG

Деталі: Пожежа виникла близько 14:00 і швидко поширювалася, створюючи загрозу будинкам чорногорської столиці Подгориці.

Крім того, гасіння пожежі ускладнював вітер.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції" – написав Вукович у twitter.

Теми: пожежаЧорногорія


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