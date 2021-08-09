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У Греції під час гасіння пожежі розбився літак

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:09
Літак під час гасіння лісової пожежі, фото air med and rescue

Під час операції з гасіння пожежі, що спалахнула на грецькому острові Закінф, розбився пожежний літак Petzetel.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Greek city times.

За інформацією пожежної частини, пілот вижив у катастрофі і підібрали забрали інші пожежники.

Літак був одним із двох, які були відправлені на допомогу пожежникам у районі Лагоподо-Махерадо, де працюють 24 пожежники і 7 пожежних машин.

Розпочато розслідування причин падіння літака.

Тим часом влада повідомляє, що пожежі, що спалахнули в лісових районах у селах Літакія та Мачерадо на Закінфі, зменшуються.

Теми: Греціяпожежа


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