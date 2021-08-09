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Латвія попереджає про ризики "інцидентів" між НАТО і Росією

Понеділок, 9 серпня 2021, 10:07

Російсько-білоруські військові навчання "Запад-2021", які відбудуться біля кордонів НАТО з 10 по 16 вересня, а також наплив в Литву мігрантів, збільшують ризик "виникнення інцидентів" між військовими НАТО і Росії в країнах Балтії і Польщі.

Про це заявив Financial Times міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, існує ризик "непорозумінь, деяких дій, не схвалених командуванням" під час російсько-білоруських маневрів.

"Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте присутність військ на нашій стороні (на литовській, естонській і польській), то все це, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів", - сказав Ринкевич.

Глава МЗС Латвії підкреслив, що наплив мігрантів в Литву з Білорусії - це "явний приклад гібридної війни".

За словами міністра, його порадувало рішення Іраку припинити польоти до Мінська, що в поєднанні з новою тактикою литовських прикордонників з завертання мігрантів в сторону Білорусі призвело до значного зниження числа перетинів кордону в останні дні.

Спільні військові навчання "Запад-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня на території Білорусі і Росії. В основі навчань лежить сценарій розв'язання агресії проти Союзної держави, заявив начальник Генштабу ВС Білорусії - перший заступник міністра оборони Віктор Гулевич. За його словами, захід має оборонний характер і не становить загрози сусіднім країнам і Європі в цілому.

За словами Ринкевича, цьогорічні навчання "Запад" особливі через "елемент гібридної війни, що триває".

 "Безумовно, вони мають досить високий потенціал для інцидентів. Звичайно, якщо хтось планує якісь навмисні провокації, ми їх побачимо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що є інтерес до того, щоб перевести це в повномасштабну військову провокацію" – сказав міністр.

Теми: НАТОРосія


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