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Питання щодо членства України в НАТО в принципі вже вирішене - посол Британії

Понеділок, 9 серпня 2021, 11:23
Питання щодо членства України в НАТО в принципі вже вирішене - посол Британії
фото: посольство Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що питання про те, чи може українська держава приєднатися до НАТО, вже в принципі вирішено.

Джерело: Сіммонс в інтерв’ю ВВС News Україна

Пряма мова: "Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі.

Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема.

Моє завдання як посла контактного посольства НАТО (статус "контактного посольства НАТО" є тимчасовим і переходить від однієї дипмісії Союзника до іншої зазвичай кожні два роки. З 2019 року цей статус носять спільно британське й канадське посольства. - ред.) полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства".

Деталі: За словами Сіммонс, із залученістю України, її участю в операціях НАТО - все чудово, і прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших.

Одна з них - інституційна реформа в сфері оборони.

"На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" та План Дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору", - наголосила посол.

Теми: НАТО
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