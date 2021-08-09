COVID у Києві: за добу одужань втричі більше, ніж нових хворих

За добу 8 серпня у столиці зареєстрували 51 новий випадок COVID-19, водночас подолали вірус 160 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Плюс 51 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. 160 хворих подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 30 жінок віком від 19 до 82 років, 17 чоловіків від 20 до 69 років, 2 дівчинки 6 та 16 років і 2 хлопчики 9 місяців та 7 років.

11 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (13), Солом‘янському (11), в Подільському та Святошинському (по 7) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 220 207 підтверджених випадків COVID-19, 5 245 хворих померли, подолали вірус 211 268 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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