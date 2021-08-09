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У Латвії хочуть оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 9 серпня 2021, 13:19

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва пропонує уряду оголосити надзвичайну ситуацію на латвійсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Таке рішення необхідно, на її думку, щоб захистити латвійські та зовнішні кордони Європейського союзу від "зброї нелегальної міграції".

При позитивному рішенні надзвичайна ситуація буде введена на частини Аугшдаугавського і Краславського країв, що дозволить Державній прикордонній службі затримувати нелегальних мігрантів і повертати їх на кордон, який вони перетнули.

На такий крок раніше пішла литовська влада, тому нелегальні мігранти в останні дні все частіше намагаються перетнути латвійський і польський кордони.

За останні три дні за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону затримано 160 осіб.

При цьому в Литву третю добу поспіль не пустили жодного нелегала. Зокрема, з півночі в неділю до півночі в понеділок, литовські прикордонники повернули до Білорусі 150 осіб, які намагалися нелегально перейти кордон в недозволених місцях.

Теми: ЛатвіяБілорусь


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