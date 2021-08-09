США введуть санкції проти олімпійського комітету Білорусі – ЗМІ

У понеділок Сполучені Штати введуть нові санкції щодо режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це агентству AFP повідомив офіційний представник Білого дому, пише "Європейська правда".

Президент США Джо Байден підпише указ, спрямований проти Лукашенка в зв'язку з тривалою "атакою проти демократичних прагнень і прав людини білоруського народу, транснаціональними репресіями... і корупцією", зазначив співрозмовник.

"Сьогоднішніми діями президент Байден виконує свою обіцянку притягнути білоруський режим до відповідальності за його зловживання", - зазначило джерело.

Нові санкції будуть спрямовані проти ключових інститутів і прихильників Лукашенка, включаючи Національний олімпійський комітет Білорусі, лідерів бізнесу і компанії.

Також в санкційному списку фігурує ВАТ "Білоруськалій", одне з найбільших державних підприємств Білорусі та один з найбільших світових виробників калійних добрив. Стверджується, що він є джерелом незаконного багатства режиму.

США звинуватили Національний олімпійський комітет у сприянні відмивання грошей, ухиленні від санкцій і обході візових заборон.

США також зажадають проведення міжнародного розслідування викрадення рейсу літака авіакомпанії Ryanair, звільнення всіх політичних в'язнів і проведення вільних і справедливих виборів.

Нагадаємо, білоруську легкоатлетку Христину Тимановську, яка перебувала на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі.

Згодом вона отримала гуманітарну візу Польщі та прибула до Варшави.

9 серпня Велика Британія запровадила пакет торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у відповідь на триваючий підрив демократії та порушення прав людини режимом Александра Лукашенка.