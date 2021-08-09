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Між бойовиками і українськими військовими сталася перестрілка

Понеділок, 9 серпня 2021, 17:59
Фото: ЗСУ

Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Поблизу Південного, що на Донеччині, противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли збройних формувань українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів ОС немає.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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