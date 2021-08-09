Між бойовиками і українськими військовими сталася перестрілка
Понеділок, 9 серпня 2021, 17:59
Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.
Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook
Деталі: Поблизу Південного, що на Донеччині, противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли збройних формувань українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів ОС немає.
Українська правда