Між бойовиками і українськими військовими сталася перестрілка

Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Поблизу Південного, що на Донеччині, противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли збройних формувань українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів ОС немає.