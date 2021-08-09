Новини 9 серпня: обійми Магучіх з росіянкою, візит Меркель

Обійми Магучіх з росіянкою: мер Дніпра Філатов заступився за спортсменку, Меркель прилетить в Україну говорити з Зеленським - ОП — актуальні новини 9 серпня.

Про Магучіх

Після реакції українців та Міноборони на спільне фото бронзової призерки Олімпіади українки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене, на підтримку Ярослави виступив мер Дніпра Борис Філатов.

"Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти", – написав він.

Про Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським.

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