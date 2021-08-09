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Збитки від повеней в Німеччині можуть сягнути 20-30 млрд євро

Понеділок, 9 серпня 2021, 21:39

Для подолання наслідків негоди у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці необхідно 20-30 мільярдів євро.

Про це заявив глава регіону Північний Рейн-Вестфалія, кандидат у канцлери від блоку Меркель Армін Лашет, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Лашета, збитки, завдані негодою та повінню у середині липня у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, становлять 13 мільярдів євро.

Збитки в сусідній землі Рейнланд-Пфальц є принаймні такими ж високими, тому майбутній національний фонд відбудови має становити від 20 до 30 мільярдів євро, сказав Лашет під час виступу в ландтазі.

Тільки у Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, принаймні вісім з них настільки серйозно, що навіть їхня обмежена робота неможлива.

Крім того, було пошкоджено понад 200 дитячих садочків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також більш ніж 50 аптек.

Всі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відбудови.

Для погодження цього питання потрібна пришвидшена парламентська процедура. За словами Лашета, Бундестаг може обговорити це питання ще в серпні.

Як повідомлялося, ч​​инний лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Армін Лашет в останніх рейтингах має найменшу підтримку з травня. 

Читайте також: Рейтинги затопило: як масштабна повінь вплине на результати німецьких виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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