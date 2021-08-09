В Україні дощитиме до кінця тижня

У вівторок у південно-східній частині, на Прикарпатті та у північних областях очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: За даними синоптиків, 10 серпня в Україні мінлива хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південних та східних областях вночі 17-22°, вдень 28-33°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

11-12 серпня також буде мінлива хмарність. У південно-східній частині країни короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, 11 серпня також у західних та місцями північно-східних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні та південному сході до 22°; вдень 26-31°, на Луганщині до 34°, в західних, 12 серпня і в північних та Вінницькій областях 23-28°.

13-14 серпня у південно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 23-28°; у південній та східній частинах країни вночі 14-20°, вдень 25-31°.

У столичному регіоні 10 серпня мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ (по області — гроза), вітер північний, 3-8 м/с. Температура по Києву вночі 17-19°, вдень 28-30°; по області — вночі 14-19°, вдень 25-30°.

11-12 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 11 серпня 26-31°, 12 серпня 23-28°.

13-14 серпня у столиці без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.