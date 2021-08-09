Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна в річницю невизнаних виборів застерегла Росію від поглинання Білорусі

Понеділок, 9 серпня 2021, 22:37
Україна в річницю невизнаних виборів застерегла Росію від поглинання Білорусі

Міністерство закордонних справ України у річницю невизнаних білоруських виборів заявило, що Україна застерігає Російську Федерацію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві міністерства. 

МЗС наголосило, що потенційне поглинання Білорусі Росією загрожує національній безпеці України і безпеці всього регіону.

"А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - додали в українському МЗС.

Також в МЗС відреагували на чергові звинувачення самопроголошеного президента Лукашенка на адресу України в нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.

"Зі свого боку Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. Усі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство", - зазначили у відомстві.

В МЗС констатували, що через рік після виборів білоруська влада і далі застосовує політичні репресії і переслідування як всередині, так і за межами Білорусі.  

МЗС України вкотре закликало білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.  

Читайте також: Рік, що змінив Білорусь: куди прийшов та на чому тримається режим Лукашенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
Усі новини...
Реклама: