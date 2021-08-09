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Україна в річницю невизнаних виборів застерегла Росію від поглинання Білорусі

Понеділок, 9 серпня 2021, 22:37

Міністерство закордонних справ України у річницю невизнаних білоруських виборів заявило, що Україна застерігає Російську Федерацію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві міністерства. 

МЗС наголосило, що потенційне поглинання Білорусі Росією загрожує національній безпеці України і безпеці всього регіону.

"А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - додали в українському МЗС.

Також в МЗС відреагували на чергові звинувачення самопроголошеного президента Лукашенка на адресу України в нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.

"Зі свого боку Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. Усі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство", - зазначили у відомстві.

В МЗС констатували, що через рік після виборів білоруська влада і далі застосовує політичні репресії і переслідування як всередині, так і за межами Білорусі.  

МЗС України вкотре закликало білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.  

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Теми: МЗСБілорусь


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