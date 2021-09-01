Німеччина готова вести переговори з "Талібаном"

У Німеччині вважають, що не можна уникнути переговорів із керівництвом "Талібану" для вирішення практичних питань з Афганістаном.

Джерело: міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на пресконференції з главою МЗС Катару шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль-Тані, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я вважаю, що абсолютно неможливо обійти стороною переговори з талібами".

Деталі: Маас також заявив про готовність німецьких дипломатів повернутися до посольства у Кабулі, адже є потреба в дипломатичній присутності на місці.

Водночас він підкреслив, що наразі "не йдеться про питання офіційного визнання, але про вирішення цілком конкретних проблем".

Федеральний уряд Німеччини, за словами його представника, вимагає створення інклюзивного уряду, поваги нової влади до базових прав людини.

"Той, хто хоче співпрацювати з міжнародною спільнотою, повинен орієнтуватися на вимоги міжнародної спільноти", – додав він.

Оцінювати дії нової влади будуть не за словами, а за справами, підкреслив очільник МЗС, наголосивши на важливості скоординованого підходу в цьому питанні з боку міжнародного співтовариства.

Дипломат підтвердив готовність надавати афганському народу гуманітарну допомогу. Багато, зазначив він, залежатиме від того, яку політику проводитиме новий уряд.

Про необхідність перемовин з "Талібаном" сказала і канцлер Ангела Меркель на спільній пресконференції з канцлером Австрії Себастьяном Курцем. При цьому вона також підкреслила, що не йдеться про дипломатичне визнання.

Гайко Маас здійснює 4-денний візит країнами регіону, метою якого є досягнення домовленостей з сусідніми з Афганістаном країнами щодо транзиту місцевого персоналу, який співпрацював з німецькими солдатами та урядовими структурами.

Німеччина готова прийняти до 40 тисяч таких осіб. Берлін, за словами Меркель, почувається зобов’язаними перед ними.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія та Китай повинні бути залучені до переговорів щодо майбутнього Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які зазнають можливих переслідувань з боку талібів.