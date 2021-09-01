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СБУ затримала бойовика, який допомагав Росії окупувати Крим

Середа, 1 вересня 2021, 04:55
Фото: СБУ

На Херсонщині контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим.

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму".

Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.

У лютому-березні 2014 року зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.

Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації".

Деталі: Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну.

Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Херсонська областьСБУКрим


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