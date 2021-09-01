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Близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану – Кулеба

Середа, 1 вересня 2021, 05:45
фото з Facebook Єрмака

В Афганістані близько 200 українців станом на 31 серпня просять про евакуацію. Крім того, чотири країни попросили Україну допомогти з евакуацією своїх громадян.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого робочого візиту у складі української делегації до США, цитує hromadske

Пряма мова: "Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще".

Деталі: Кулеба зазначив, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс у стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати в маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

Він наголосив, що в Афганістані залишають люди, зокрема діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

Що передувало: Повідомлялося, що Україна і після фінального виходу військових США з Афганістану й переходу аеропорту Кабула під контроль талібів шукатиме способи вивезти з країни громадян України та їхніх близьких, які звертаються з таким проханням.

Передісторія:

  • Попередніми евакуаційними рейсами до України вже вивезли 650 людей, і це один з найвищих показників серед держав, громадяни і партнери яких потребували евакуації.
  • Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.
  • Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.
  • 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

Теми: АфганістанУкраїнаКулеба Дмитро


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