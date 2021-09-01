Ми думаємо, як розбудовувати Нормандський формат – Зеленський
Україна хоче розбудувати Нормандський формат і запросила Штати для участі в ньому.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США, Укрінформ
Пряма мова: "Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".
"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання".
Деталі: Питання України сьогодні – це "не питання лише в Україні", додав Зеленський. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.
Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський пропонував залучити до переговорів по Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.
Нагадаємо:
- Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.
- Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 1 вересня.