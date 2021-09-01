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Ми думаємо, як розбудовувати Нормандський формат – Зеленський

Середа, 1 вересня 2021, 07:10
Ми думаємо, як розбудовувати Нормандський формат – Зеленський
Фото з відкритих джерел

Україна хоче розбудувати Нормандський формат і запросила Штати для участі в ньому.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США, Укрінформ

Пряма мова: "Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання".

Деталі: Питання України сьогодні – це "не питання лише в Україні", додав Зеленський. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський пропонував залучити до переговорів по Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматЗеленськийСША
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