Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ми думаємо, як розбудовувати Нормандський формат – Зеленський

Середа, 1 вересня 2021, 07:10
Фото з відкритих джерел

Україна хоче розбудувати Нормандський формат і запросила Штати для участі в ньому.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США, Укрінформ

Пряма мова: "Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання".

Деталі: Питання України сьогодні – це "не питання лише в Україні", додав Зеленський. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський пропонував залучити до переговорів по Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо:

Теми: нормандський форматЗеленськийСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПутін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень

Українка зі світовим рекордом виграла "золото" Паралімпіади у штовханні ядра

Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП: Вдарився головою і знає "замовників"  

Партнерство, гроші і енергетика: у Білому домі анонсували домовленості Байдена і Зеленського

Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і ЗРК – Лукашенко

НАН України дала прогноз на вересень: нових випадків коронавірусної хвороби буде більше

Усі новини...
нормандський формат
66-річна українка-політв'язень через Сенцова просить у Зеленського допомоги
Зеленський про врегулювання на Донбасі: "Нормандська зустріч" буде, але все залежить від Росії
Радник Держдепу: Участь США у нормандському форматі – не те, що вирішить проблему
Останні новини
16:35
інфографікаЗа 2 місяці в Україні уклали майже 11,5 тисяч земельних угод
16:32
відеоПутін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень
16:05
Кулеба відповів Лаврову на слова про відсутність "великого розуму" у Зеленського
16:04
Ціна на газ у Європі стрибнула вище 630 доларів за тисячу кубометрів
16:00
Українка зі світовим рекордом виграла "золото" Паралімпіади у штовханні ядра
15:46
Кіркорову остаточно заборонили в’їзд до Литви
15:42
Папа Римський помилково процитував Путіна замість Меркель
15:41
Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП: Вдарився головою і знає "замовників"  
15:39
Позики і гарантії на 3 мільярди доларів і більше: Мінекономіки підписало меморандум з Ексімбанком США
15:34
Білий дім: Україна має продовжити реформи на шляху до НАТО
Усі новини...