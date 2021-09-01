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Пентагон запевнив Зеленського, що США продовжать підтримку України на тлі агресії РФ

Середа, 1 вересня 2021, 08:30
Пентагон запевнив Зеленського, що США продовжать підтримку України на тлі агресії РФ
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Сполучені Штати Америки будуть продовжувати закликати Росію припинити незаконну окупацію українського Криму і прагнуть зміцнити зв'язки з Україною.

Про це заявив в Пентагоні міністр оборони Ллойд Остін на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном, повідомляє "Європейська правда".

"Наша підтримка суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України непохитна. Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму і припинити підтримку конфлікту на сході України, і ми продовжимо стояти з вами перед лицем цієї російської агресії", - сказав Остін.

В рамках зміцнення стратегічного оборонного партнерства Остін і Таран підписали рамкову угоду, покликану зміцнити співпрацю між двома країнами.

"Документ просуває загальні пріоритети, забезпечуючи, щоб наше двостороннє співробітництво в області безпеки продовжувало допомагати Україні протистояти російській агресії", - сказав Остін.

В угоді також розглядаються реформи оборонної промисловості в підтримку прагнення України до членства в НАТО і поглиблення співпраці в таких сферах, як безпека на Чорному морі, кіберзахист і обмін розвідданими.

Нагадаємо, Сполучені Штати пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні напередодні зустрічі Зеленського з Джо Байденом 1 вересня.

У березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі $125 мільйонів, в тому числі два озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаРосіяЗеленський
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