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Українцю, який працював на бойовиків ОРЛО, дали 8 років в’язниці

Середа, 1 вересня 2021, 11:44
Українцю, який працював на бойовиків ОРЛО, дали 8 років в’язниці
Фото bankruptcy-ua.com

До 8 років позбавлення волі засудили бойовика "ЛНР", якого контррозвідка СБУ викрила у березні на Харківщині.

Джерело: Управління СБУ у Харківській області у Facebook

Дослівно: "Набрав законної сили вирок Харківського районного суду стосовно громадянина України, затриманого у березні цього року за матеріалами контррозвідки СБУ.

Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) ККУ".

Деталі: Силовики задокументували, що зловмисник за власною ініціативою у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами, вступивши до складу незаконного збройного формування – так званого "народного ополчения Донбасса".

Він з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів активні розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів ЗСУ та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС. За це бойовик регулярно отримував гроші від окупантів.

Після бойового поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але там його засудили за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання чоловік повернувся в Україну, де його затримали.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучили бойові гранати РГД-5 та РГО із запалами, а також встановили координати місця розташування схрону із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1 виробництва РФ.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУокупаціясуд
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