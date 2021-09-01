Котляр, який відмовився очолити Кривий Ріг, склав повноваження депутата

Колишній секретар Криворізької міськради Олександр Котляр, який відмовився очолити місто, достроково склав повноваження депутата міськради, також його виключили із фракції "Слуга народу".

Джерело: пресслужба "Слуги народу"

Дослівно: "Керівництво "Слуги народу" та голова Криворізької міської організації висловили чітку та жорстку позицію: Олександр Котляр, який вирішив скласти свої повноваження секретаря Криворізької міської ради, зрадивши своїм вчинком всю команду, не може залишатись депутатом міської ради. Також було ухвалено рішення про його виключення з фракції "Слуга народу".

Деталі: Рішення ухвалили на пленарному засіданні 31 серпня на підставі особистої заяви Котляра.

Напередодні до Криворізької міської організації на зустріч з партійним осередком та на засідання фракції прибув голова партії Олександр Корнієнко та голова фракції Давид Арахамія.

Пряма мова Корнієнка: "Відмова Котляра – це фактично відмова від відповідальності перед нашими виборцями та зрада принципів партії. Своїм вчинком Котляр міг створити враження, що "Слуга народу" не хоче брати на себе відповідальність за те, як живе Кривий Ріг, за те, чи стабільно буде працювати міське господарство та соціальна сфера".

За його словами, такі дії Котляра гра на користь політичних сил, які вдаються до звинувачень "Слуги народу" у смерті міського голови Костянтина Павлова.

Котляр відмовився від посади секретаря Криворізької міськради, яка передбачала відмову виконувати обов’язки міського голови до проведення позачергових виборів у Кривому Розі.

Що було раніше: 25 серпня міська рада Кривого Рогу зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень Криворізького міського голови і призначення нового в.о. мера у зв’язку зі смертю очільника міста Костянтина Павлова.

На початку засідання секретар міськради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади. Депутати 33 голосами підтримали його звільнення.

Депутати вирішили, що обов’язки міського голови буде виконувати колишній мер міста, депутат міськради Юрій Вілкул.

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