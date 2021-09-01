Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАН України дала прогноз на вересень: нових випадків коронавірусної хвороби буде більше

Середа, 1 вересня 2021, 12:55
НАН України дала прогноз на вересень: нових випадків коронавірусної хвороби буде більше

Національній академії наук України прогнозує зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня.

Джерело: повідомлення МОЗ, що наводить прогноз НАН України  

Дослівно: "У перший тиждень (вересня – ред.) очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні — до 2 300 випадків.

Наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року — зростання становить приблизно 22% на тиждень. Середня кількість нових випадків збільшилася до 1 490 осіб на день (зростання за два тижні — на 49%), середня кількість летальних випадків — 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні — на 67%)".

Деталі: Вказується, що найзагрозливіша ситуація спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання.

Передісторія:

31 серпня в Україні зафіксували 2 075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 874 особи, померли 44 хворих, одужали 925 осіб.

Українська правда
Теми: карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: