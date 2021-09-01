НАН України дала прогноз на вересень: нових випадків коронавірусної хвороби буде більше

Національній академії наук України прогнозує зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня.

Джерело: повідомлення МОЗ, що наводить прогноз НАН України

Дослівно: "У перший тиждень (вересня – ред.) очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні — до 2 300 випадків.

Наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року — зростання становить приблизно 22% на тиждень. Середня кількість нових випадків збільшилася до 1 490 осіб на день (зростання за два тижні — на 49%), середня кількість летальних випадків — 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні — на 67%)".

Деталі: Вказується, що найзагрозливіша ситуація спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання.

Передісторія:

31 серпня в Україні зафіксували 2 075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 874 особи, померли 44 хворих, одужали 925 осіб.