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У Києві зростає кількість хворих на COVID-19

Середа, 1 вересня 2021, 13:09
У Києві зростає кількість хворих на COVID-19
Фото КМДА

За добу 31 серпня у Києві виявили 268 хворих на коронавірус, двоє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook  

Пряма мова Кличка: "268 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в
столиці. Двоє людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 155 жінок віком від 19 до 89 років, 91 чоловік віком від 20 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

47 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (52), у Деснянському (42), та у Солом’янському (40) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 224 492 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 5 281 хворий помер, подолали вірус 216 150 мешканців столиці, з них 138 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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