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У Росії заочно арештували куратора "Білоруського дому в Україні"

Середа, 1 вересня 2021, 13:48
Пресслужба Національного корпусу

Басманний суд Москви заочно арештував Сергія Коротких – добровольця "Азова", який у 2014 році отримав громадянство України і зараз курує "Білоруський дім в Україні".

Джерело: ТАСС

Деталі: Суд задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Коротких, обвинуваченого у п. п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб за мотивами міжнаціональної ненависті). Йому обрано заочний арешт на два місяці "з моменту затримання або екстрадиції в РФ".

Сергій Коротких жив у Росії та Білорусі, а потім переїхав в Україну. 

У Білорусі його вважали неонацистом і звинувачували в низці насильницьких дій.

Із початку агресії Росії проти України Коротких став добровольцем "Азова", мав позивний "Боцман". Брав участь в основних операціях батальйону "Азов", воював під Іловайськом, проводив там розвідку, потім відбивав атаки сепаратистів під Маріуполем.

У грудні 2014 року він отримав українське громадянство.

До переїзду з Росії в Україну Коротких був відомий під кличкою "Малюта" як один із найближчих соратників Максима Марцинкевич (Тесака), засудженого в Росії за низку екстремістських злочинів і померлого в СІЗО Челябінська у вересні 2020 року.

На початку серпня 2021 року в мережі з'явилося відео з допитами, на якому Марцинкевич розповідає подробиці вбивств із його участю, а Коротких дає свідчення на керівників Націонал-соціалістичного товариства (відео нібито за 2007 рік).

За даними "Радіо Свобода", Сергій Коротких курує "Білоруський дім в Україні", главу якого Віталія Шишова на початку серпня знайшли повішеним у Києві.

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Теми: Росія


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