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У Росії передумали ліквідовувати компанію, через яку Медведчуку оголосили підозру

Середа, 1 вересня 2021, 13:59
У Росії передумали ліквідовувати компанію, через яку Медведчуку оголосили підозру

Влада Росії припинила ліквідацію російської компанії "Новые проекты", яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генерального прокурора народному депутату Віктору Медведчуку щодо "незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим".

Джерело: журналісти програми "Схеми"

Деталі: Журналісти наводять витяг з реєстру юридичних осіб, згідно з яким компанія "Новые проекты" після початку процедури ліквідації успішно пройшла перевірку Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби.

А відтак компанія більше не має проблем через підозру про внесення недостовірних даних.

У виписці станом на 30 серпня року після запису про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії "Новые проекты" та встановили "певну недостовірність" даних, з’явилося ще декілька. Зокрема щодо "подання заяви особою, чиї права та законні інтереси порушуються у зв’язку з виключенням юридичної особи з ЕГРЮЛ (реєстр юридичних осіб) та "Акт перевірки заявленої юридичної адреси".

Наразі "Новые проекты" не перебувають у стані ліквідації.

Чинною залишається і ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" в акваторії Чорного моря поблизу Криму.

 

Передісторія:

  • Правоохоронці підозрюють кума Путіна голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.
  • У 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища фірмі "Новые проекты".
  • Журналісти дослідили зв'язок компанії з Віктором Медведчуком.
  • Через півроку після виходу розслідування "Новые проекты" потрапили під дію санкцій США.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяМедведчук
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