У квартирі у Калуші вибухнула граната: загинув чоловік

51-річний чоловік загинув у результаті вибуху гранати у квартирі п’ятиповерхівки у м. Калуш, що на Івано-Франківщині.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Дослівно: "Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка у Калуші. За попередньою інформацією, у квартирі п’ятиповерхівки вибухнула граната. Поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно отриманих внаслідок вибуху".

Деталі: Зазначається, що о 20:15 31 серпня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що виявив у квартирі свого сина із тілесними ушкодженнями.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. У квартирі вони виявили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи.

Фото поліції

Мешканці будинку розповіли, що близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.