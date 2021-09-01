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Кіркорову остаточно заборонили в’їзд до Литви

Середа, 1 вересня 2021, 15:46
Кіркорову остаточно заборонили в’їзд до Литви
Філіпп Кіркоров (Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета»)

Вищий адміністративний суд Литви відхилив скаргу російського співака Філіпа Кіркорова на заборону в’їзду до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Рішення суду першої інстанції залишено без змін", - сказала представниця суду Нерінга Лукошевічієне.

Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

14 червня Окружний адміністративний суд Вільнюса відхилив скаргу Кіркорова та підтримав рішення Департаменту міграції про заборону йому в’їзду до Литви на п’ять років.

Виконавець оскаржив це рішення, просячи скасувати рішення суду та ухвалити нове - зняти заборону.

Окружний адміністративний суд Вільнюса дійшов висновку, що Департамент міграції мав підстави оцінити дії Філіпа Кіркорова як загрозу державній безпеці.

За даними суду, міністерство закордонних справ написало Департаменту міграції, що Кіркоров є популярним російським виконавцем і продюсером, який впливає на різні верстви суспільства в Росії та інших країнах колишнього СРСР завдяки своїй активній концертній та організаторській діяльності.

Крім того, його концертну діяльність за кордоном російські чиновники відкрито описують як інструмент поширення "м'якої сили" РФ, Кіркоров регулярно відвідує та виступає на незаконно анексованому Росією Кримському півострові, свідомо заперечуючи територіальну цілісність та суверенітет України та побічно виправдовуючи агресивні дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваРосіякультуракордон
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