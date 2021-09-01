Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна направила другу партію гуманітарної допомоги Литві

Середа, 1 вересня 2021, 17:03
фото: ДСНС

Україна направила Литві, яка зводить паркан на кордоні з Білоруссю через міграційний тиск Мінська, другу частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Понад 48 тонн гуманітарного вантажу вирушили 1 вересня з України до Литви в рамках другого етапу надання допомоги відповідно до указу президента Зеленського та розпорядження Кабміну. Загалом етапів буде три.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів, підкреслили в ДСНС, не уточнивши, яку саме допомогу надається.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при МВС Литви.

Першу частину вантажу вагою понад 38 тонн, у тому числі партію колючого дроту, було доставлено та передано литовській стороні 14 серпня цього року.

Литва почала зводити паркан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з тим, що в останні місяці різко зросло число нелегальних мігрантів.

В цьому році в Литву через кордон з Білоруссю вже потрапило понад 4,1 тисячі мігрантів.

Теми: ЛитваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом

Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба

Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

США заявили Україні, що виступають проти "Північного потоку-2"

США нададуть Україні "Джавеліни" – спільна заява країн

відеоЗеленський передав Байдену список полонених: Як США можуть допомогти?

Усі новини...
Литва
Кіркорову остаточно заборонили в’їзд до Литви
Майже 40 мігрантів у Литві, що прибули через Білорусь, зголосились повернутися додому
Країни Балтії і Польща виступили зі спільною заявою щодо Білорусі
Останні новини
03:26
Байден "особисто гарантує" санкції проти "Північного потоку-2" в разі небезпеки для України – Зеленський
02:45
Зустріч Зеленського і Байдена: "Багато разів звучало слово Крим"
02:16
"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом
01:15
Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба
00:20
Окупанти на Донбасі поранили українського бійця
23:52
Зустріч президентів США та України завершилась
23:38
Україна пообіцяла США карати жорсткіше за насильство проти ЛГБТ і ксенофобію
23:32
США та Україна у заяві згадали про конкурс на керівника САП та захист незалежності НАБУ
23:18
Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст
23:09
Америка хоче допомогти Україні з подоланням COVID і зберіганням вакцин
Усі новини...