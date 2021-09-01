Кабмін звільнив уповноваженого України у справах ЄСПЛ

Кабінет міністрів звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Джерело: повідомлення у Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка

Пряма мова: "Уряд звільнив Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника Міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини".

Передісторія:

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів перепризначив Івана Ліщину на посаду заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.