Кабмін звільнив уповноваженого України у справах ЄСПЛ
Середа, 1 вересня 2021, 17:45
Кабінет міністрів звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Джерело: повідомлення у Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка
Пряма мова: "Уряд звільнив Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника Міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини".
Передісторія:
18 вересня 2019 року Кабінет міністрів перепризначив Івана Ліщину на посаду заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.