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МЗС відкриває представництво у Харкові 

Середа, 1 вересня 2021, 18:05

Міністерство закордонних справ України відкриває представництво у Харкові: відтепер мешканці північно-східних регіонів зможуть легалізувати документи чи отримати апостиль без відвідин Києва чи Одеси. 

Джерело: МЗС з посиланням на очільника відомства Дмитра Кулебу

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ України працює для людей. Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль. Всю консульську і правову допомогу можна буде отримати в Харкові".

Деталі: Розпорядження про утворення представництва 1 вересня схвалив Кабмін. 

Представництво також буде працювати у напрямку підтримки місцевого бізнесу та залучення в регіон інвестицій. 

За словами Кулеби, представництво координуватиме міжнародну допомогу в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту. 

Наразі представництва МЗС функціонують в Одесі, Львові та Ужгороді. 

Українська правда

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Теми: МЗС
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