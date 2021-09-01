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Підтримки з боку НАТО недостатньо – Зеленський 

Середа, 1 вересня 2021, 18:25
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський дуже вдячний НАТО за присутність в Україні та спільні навчання, проте вважає, що цього недостатньо. 

Джерело: Зеленський під час візиту в США в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Бачать цю підтримку (з боку НАТО – УП) люди в Україні. Це важливо, тому що вони відчувають, що вони не наодинці. Якщо буде продовження ескалації з боку Російської Федерації, то (буде видно – УП) з нами наші партнери. 

Але це інше. Це про присутність. Я вважаю, що це, в принципі, правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс (НАТО – УП) співпрацює в навчанні і працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні". 

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЗеленськийНАТО


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