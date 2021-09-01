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Україна вимагає від Росії в ТКГ вжити заходів для припинення вогню на Донбасі

Середа, 1 вересня 2021, 20:43
Україна вимагає від Росії в ТКГ вжити заходів для припинення вогню на Донбасі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі вимагає від Росії вжити негайних заходів для припинення вогню та повернутись до повного дотримання тиші. 

Джерело: Українська делегація в ТКГ у Telegram 

Деталі: 1 вересня відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи. 

На ньому сторони обговорили численні грубі порушення режиму припинення вогню. Йдеться про обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення.

Українська делегація наполягає на тому, що підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню. 

Нагадаємо:

  • Через артилерійський обстріл, який здійснили російські найманці з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежували

Українська правда
Теми: війнаДонбас
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