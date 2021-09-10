"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництво трубопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Алєксій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено", - йдеться в заяві.

6 вересня була зварена остання труба другої нитки магістралі. Після цього треба було провести стиковку секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з наступного місяця.

"Газпром" націлений на потік газу через обидві лінії під Балтійським морем до 1 грудня, сказали джерела. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе провести 5,6 млрд кубометрів палива.

Спочатку очікувалося, що "Північний потік -2" буде запущений у 2019 році, однак через санкції США будівництво затрималося.

Нагадаємо, Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2" і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

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