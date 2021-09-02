Байден "особисто гарантує" санкції проти "Північного потоку-2" в разі небезпеки для України – Зеленський
Президент Штатів Джо Байден "особисто гарантує" введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.
Джерело: Зеленський під час брифінгу
Пряма мова: "Поки що ми знаходимося на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, інших сторін "Північного потоку-2" у разі його запуску, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують введення санкцій проти "Північного потоку".
Деталі: Зеленський сказав, що в питанні енергетичної безпеки він отримав від Байдена "узагальнену підтримку".
Президент додав, що у групі підтримки України Конгресу США щодо питання "Північного потоку-2" Україна має "стовідсоткову і навіть більше" підтримку.
Що передувало: Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".
Нагадаємо:
- Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.