У Росії припинив існування заснований Навальним ФБК

Заснований у Росії "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) опозиціонером Олексієм Навальним і визнаний "іноагантом" припинив існування як юридична особа.

Джерело: Радіо свобода, Єдиний державний реєстр юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби

Деталі: Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби, ФБК ліквідований 31 серпня.

За словами колишнього директора ФБК Івана Жданова, після ліквідації фонду він написав листа на ім’я міністра юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента".

ФБК був заснований Навальним у 2011 році як фонд, який позиціонував себе як некомерційна організація, що займається антикорупційними розслідуваннями.

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