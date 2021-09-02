У Росії припинив існування заснований Навальним ФБК
Заснований у Росії "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) опозиціонером Олексієм Навальним і визнаний "іноагантом" припинив існування як юридична особа.
Джерело: Радіо свобода, Єдиний державний реєстр юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби
Деталі: Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби, ФБК ліквідований 31 серпня.
За словами колишнього директора ФБК Івана Жданова, після ліквідації фонду він написав листа на ім’я міністра юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента".
ФБК був заснований Навальним у 2011 році як фонд, який позиціонував себе як некомерційна організація, що займається антикорупційними розслідуваннями.
Передісторія:
- На закритому засіданні Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.
- Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.
- Законопроект був внесений до Держдуми незабаром після того, як прокуратура Москви вимагала визнати ФБК Олексія Навального екстремістською організацією. ЗМІ стали називати ініціативу "законом проти ФБК".
- Спочатку в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми, проте до другого читання внесли поправки, які розповсюджують заборону на вибори всіх рівнів.