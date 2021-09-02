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Covid у світі : США і Мексика – лідери за добовою смертністю

Четвер, 2 вересня 2021, 06:37
Covid у світі : США і Мексика – лідери за добовою смертністю

За добу 31 серпня у світі діагностували понад 680 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, також у Штатах за добу від COVID-19 померли 1 480 осіб, у Мексиці – 835 людей.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 184 тисячі, в Індії – понад 45 тисяч, у Британії – понад 35 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Бразилія.

Україна серед країн світу займає 43 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 11 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 8 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 196 041 211 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 545 159 смертей від COVID-19.

 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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