Головні новини середи і ночі: зустріч Зеленського і Байдена, заміна трьох міністрів

У Штатах відбулася зустріч Зеленського і Байдена, у Зеленського шукають заміну трьом міністрам — актуальні новини 1 вересня і ночі.

Про зустріч президентів США і України

У Білому домі о 21:00 за Києвом розпочалась зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський просить президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.

У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.

Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

На тлі першої зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського країни опублікували спільну заяву щодо майбутнього стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч президентів США та України, зауваживши про новий рівень відносин країн.

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні.

Про заміну міністрам

У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

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