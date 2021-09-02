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Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану

Четвер, 2 вересня 2021, 09:04

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Блінкен був присутній на зустрічі президентів США і України.

"Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутньому України", - написав він.

"Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані", - додав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що  завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістанЗеленський
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