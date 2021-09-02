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Низка потягів затримуються через негоду

Четвер, 2 вересня 2021, 10:12
Фото УЗ

Десяток пасажирських поїздів затримуються через погодні умови та технічні перебої.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно: "Увага! Запізнення поїздів через погодні умови та технічні перебої".

Деталі: Зокрема, затримуються потяги:

▪№274 Одеса – Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
▪№82 Київ – Ужгород (3 години 40 хвилин);
▪№136 Білгород-Дністровський ­– Чернівці (2 години 10 хвилин);
▪№49 Київ – Трускавець (2 години);
▪№791 Кременчук – Київ (1 годину 40 хвилин);
▪№12 Одеса – Львів (1 годину 10 хвилин);
▪№108 Одеса – Ужгород (1 годину);
▪№38 Запоріжжя – Київ (1 годину);
▪№26 Одеса – Рахів (40 хвилин);
▪№11 Львів – Одеса (40 хвилин).

 

Українська правда
Теми: Укрзалізницяпогода


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