Низка потягів затримуються через негоду
Четвер, 2 вересня 2021, 10:12
Десяток пасажирських поїздів затримуються через погодні умови та технічні перебої.
Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram
Дослівно: "Увага! Запізнення поїздів через погодні умови та технічні перебої".
Деталі: Зокрема, затримуються потяги:
▪№274 Одеса – Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
▪№82 Київ – Ужгород (3 години 40 хвилин);
▪№136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години 10 хвилин);
▪№49 Київ – Трускавець (2 години);
▪№791 Кременчук – Київ (1 годину 40 хвилин);
▪№12 Одеса – Львів (1 годину 10 хвилин);
▪№108 Одеса – Ужгород (1 годину);
▪№38 Запоріжжя – Київ (1 годину);
▪№26 Одеса – Рахів (40 хвилин);
▪№11 Львів – Одеса (40 хвилин).
Українська правда