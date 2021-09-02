Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецький лоукостер Eurowings розпочав польоти в Україну

Четвер, 2 вересня 2021, 10:20
Німецький лоукостер Eurowings розпочав польоти в Україну
Фото з Twitter ЄП

Німецька лоукост-авіакомпанія Eurowings, яка входить в холдинг Lufthansa, розпочала польоти в Україну, зокрема перший рейс вчора, 1 вересня, прийняв міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Компанія почала виконувати рейси із Дюссельдорфа до Києва. Їх частота становитиме 3 рейси на тиждень – щопонеділка, щосереди та п'ятниці.

"У понеділок та середу борт відправляється з Дюссельдорфа об 11:30 і прибуває до Києва о 15:10, в п’ятницю вилітає о 06:50 і прибуває до Києва об 10:30. У зворотному напрямку борт вилітає щопонеділка та середи о 15:55 і прибуває о 17:40 в Дюссельдорф, в п’ятницю відправляється з Києва об 11:15 і прибуває до місця призначення о 13:00", – повідомили в аеропорту "Бориспіль".

Eurowings – німецький лоукост перевізник, дочірній підрозділ авіаційного холдингу Lufthansa Group. Eurowings є лідером ринку в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта та Кельна/Бонна і має флот близько 100 літаків. Eurowings вважається найбільшою туристичною авіакомпанією в Німеччині.

Теми: авіаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
авіа
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: