COVID у Києві: нових хворих вдвічі більше, ніж одужань, 3 людини померли

За добу 1 вересня у столиці виявили 309 нових випадків коронавірусу, троє людей померли, водночас одужали 155 хворих.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "309 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 171 жінка віком від 20 до 95 років, 109 чоловіків віком від 20 до 82 років, 12 дівчаток від 3 до 16 років та 17 хлопчиків від 1 до 17 років.

40 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (65), у Подільському (45) та у Святошинському (43) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 224 801 підтверджений випадок коронавірусу, 5 284 хворих померли, подолали вірус 216 305 мешканців столиці.

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