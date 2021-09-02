Слідами Киви: "слуга" Трухін написав дисертацію
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, який за даними ЗМІ, будучи напідпитку, спричинив ДТП, написав дисертацію.
Джерело: Twitter bihus.info
Дослівно: "Депутат зі "слуг" Трухін теж написав дисертацію. Тема кандидатської: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії".
Деталі: Відзначається, що дата захисту – ще невідома.
Дисертацію на сайті вищого навчального закладу ще не опублікували.
Що було раніше: Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.
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Передісторія:
- За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом близько 30-ти медіапочистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
- У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
- Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 31 серпня заявив, що не виходив на контакт із нардепом Олександром Трухіним. Він додав, що партійці дізналися про ДТП з відкритих джерел.