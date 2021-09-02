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У Кремлі сумніваються, що Путін і Зеленський зустрінуться в цьому році

Четвер, 2 вересня 2021, 18:45
Фото: EPA

У президента Росії Володимира Путіна сумніваються, що зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським можлива у 2021 році. 

Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю для росЗМІ "Известия" 

Пряма мова: "Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента – офіс президента України і адміністрація президента Росії – поки (сторони) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі".

Деталі: Речник Кремля висловив сумнів, що зустріч може відбутись у 2021 році, відповідаючи на відповідне питання.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

Теми: ПутінЗеленський


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