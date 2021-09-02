У Кремлі сумніваються, що Путін і Зеленський зустрінуться в цьому році
Четвер, 2 вересня 2021, 18:45
У президента Росії Володимира Путіна сумніваються, що зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським можлива у 2021 році.
Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю для росЗМІ "Известия"
Пряма мова: "Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента – офіс президента України і адміністрація президента Росії – поки (сторони) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі".
Деталі: Речник Кремля висловив сумнів, що зустріч може відбутись у 2021 році, відповідаючи на відповідне питання.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.