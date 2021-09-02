У Норвегії знову відклали скасування останніх COVID-обмежень

Уряд Норвегії відклав скасування останніх обмежень, пов'язаних з коронавірусом, до тих пір, поки не буде вакциновано більше людей.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Подальше відкриття зараз означає, що ми ризикуємо ще більшим поширенням інфекції", - сказала Солберг.

До оголошення в четвер очікувалося, що обмеження будуть скасовані приблизно 12 вересня. У четвер Солберг не назвала нової дати.

Уряд заявив, що послабить правила проведення заходів з використанням Covid-сертифікатів.

На заходах з сертифікатом, коли всі присутні сидять на визначених місцях, в приміщенні може перебувати до 5000 осіб (замість 3000) і до 10 000 на відкритому повітрі (замість 7000).

При цьому установам дозволять проводити заходи тільки з 50-відсотковою заповнюваністю. У школах зберігається можливість при необхідності вводити режим соціального дистанціювання і мінімізувати контакти між різними класами.

Нагадаємо, у Норвегії вакцину від коронавірусу почнуть пропонувати для підлітків віком 12-15 років.