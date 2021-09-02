Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена

Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби, у Путіна злякалися "небезпечної України" після домовленості Зеленського та Байдена — актуальні новини 2 вересня.

Про вантажівку у фонтані

Вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня — водій, ймовірно, намагався проїхати через фонтан, але, пошкодив плитку і частково провалився під землю.

Кличко заявив, що в руйнації фонтану винен водій вантажівки, і він "повинен компенсувати всі спричинені збитки". За словами мера столиці, інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

Про реакцію Кремля

Кремль заявив, що військова допомога США Україні може змусити Київ поводитись непередбачувано і небезпечно у конфлікті на Донбасі.

Також у Кремлі заявляють, що "категорично не згодні" з позицією Вашингтона та Києва, що проект "Північний потік - 2" становить для когось загрозу.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

В американському Нью-Йорку ураган "Іда" став причиною першої в історії міста повені: загинуло щонайменше 8 осіб.

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Італійська компанія колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит 3,2 млн євро в Італії за віллу.

Зеленський прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США — на честь цього будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора.

Паралімпійська збірна України закінчила виступи у дев'ятий змагальний день із трьома золотими медалями у підсумку — наразі наша збірна посідає 5-ту сходинку із 20-ма золотими медалями.

За добу 1 вересня в Україні зафіксували 2 477 нових випадків COVID-19, госпіталізували 787 осіб, померли 44 хворих, одужали 889 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 119 022 людини.